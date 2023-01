Are you wondering how to escape every prison in BitLife? The prison maps from the Escap Every Prison challenge start off easy but eventually get harder and harder to solve. Each of your moves matters, and if you take one wrong step, you will get caught by the guard. Don’t worry, though, because we have the correct paths you need to follow to escape every time. So, embrace your inner Andy Dufresne and learn how to escape from every prison in BitLife with these easy-to-follow guides.

How to Escape Every Prison in BitLife

The rules of the prison puzzles are simple: the guard moves twice for every move you make. He will only move toward you and try to walk horizontally first. With this in mind, we have provided you with the steps to escape all 23 prisons in BitLife.

Minimum Security Prisons

There are a total of five minimum security maps in BitLife.

1. 3 x 4 Map

Here is how to complete the 3 x 4 Map:

Move left Move right Move left Move right x 2 Move up x 2 Move right

2. 4 x 4 Map

Here is how to complete the first 4 x 4 Map:

Move left x 3 Move up x 3 Move down x 3 Move right x 3 Move up x 3

3. 4 x 4 Map

Here is how to complete the second 4 x 4 Map:

Move down Move left x 2 Move down x 2 Move up Move right Move up Move right Move up Move right Move down x 2 Move right

4. 4 x 4 Map

Here is how to complete the third 4 x 4 Map:

Move left Move up Move left Move down x 2 Move up x 3 Move right x 2 Move left Move right x 2 Move down x 3 Move left x 2 Move down

5. 3 x 5 Map

Here is how to complete the 3 x 5 Map:

Move right Move down Move left Move down Move left Move down

Medium Security Prisons

There are a total of nine medium security maps on BitLife.

6. 5 x 4 Map

Here is how to complete the 5 x 4 Map:

Move right x 3 Move down x 2 Move left Move down x 2

7. 5 x 5 Map

Here is how to complete the 5 x 5 Map:

Move down Move left Move up Move left Move down Move left Move up x 3 Move right x 2 Move up Move down Move left x 2 Move down x 2 Move up Move down x 2 Move right Move up Move right Move down Move right Move up Move down Move left Move up Move left Move down Move left Move up x 3 Move right x 2 Move up Move left x 3 Move down x 2 Move left

8. 5 x 6 Map

Here is how to complete the 5 x 6 Map:

Move left x 4 Move up x 4 Move right x 5 Move down Move left Move down Move up Move right Move up Move left x 5 Move down x 4 Move right x 4 Move up Move down Move right

9. 5 x 7 Map

Here is how to complete the first 5 x 7 Map:

Move up x 2 Move left Move up x 2 Move right x 4 Move down Move right Move down x 2 Move up x 2 Move left Move up Move left x 5 Move right Move down x 2 Move left Move down Move up x 3 Move right x 6 Move down x 3 Move left x 2 Move down Move right x 2 Move down

10. 5 x 7 Map

Here is how to complete the second 5 x 7 Map:

Move down x 2 Move left Move up Move let Move up Move left Move down Move left x 2 Move up Move left Move down x 2 Move up Move down Move up x 2 Move right Move up x 2 Move right Move down x 2 Move right Move left Move up x 2 Move left x 2 Move right x 2 Move down x 2 Move right x 2 Move down Move right Move down Move right Move up x 4 Move left x 3 Move up

11. 6 x 5 Map

Here is how to complete the 6 x 5 Map:

Move left x 4 Move down x 4 Move right x 5 Move up Move left Move up Move down Move right Move down Move left x 5 Move up x 4 Move right x 4 Move down Move right Move up Move right

12. 6 x 6 Map

Here is how to complete the first 6 x 6 Map:

Move left Move down Move right Move down x 4 Move left x 5 Move up x 5 Move down x 5 Move right x 5 Move up x 4 Move left Move up Move down Move right Move down x 4 Move left Move right Move left Move up x 2 Move left x 2 Move up Move left x 2 Move down x 3 Move up x 3 Move right x 2 Move up x 2 Move left Move up

13. 6 x 6 Map

Here is how to complete the second 6 x 6 Map:

Move left x 2 Move up Move left Move right Move down move right x 2 Move up Move right Move down x 4 Move left Move down Move left x 3 Move up x 2 Move left Move up Move down Move right Move down x 2 Move right Move left Move right x 3 Move up Move right Move up x 2 Move left x 4 Move up Move left Move up x 2

14. 7 x 4 Map

Here is how to complete the 7 x 4 Map:

Move right x 4 Move up Move down x 3 Move left x 5 Move down

Maximum Security Prisons

There are a total of nine maximum security maps in BitLife.

15. 8 x 8 Map

Here is how to complete map 15:

Move right Move up Move left Move right Move down Move up x 2 Move left Move up Move left Move right Move down Move right Move down x 2 Move right Move up x 5 Move right Move down x 5 Move right x 3 Move left x 3 Move down Move up x 2 Move right x 2 Move up Move right Move up Move left Move up Move right Move up Move left x 4 Move down x 5 Move left Move up Move left Move up x 3 Move left Move up Move down Move up Move down Move right Move down x 3 Move right Move down Move right Move down Move left x 3 Move down x 2

16. 8 x 8 Map

Here is how to complete map 16:

Move up Move right x 3 Move left Move right Move left x 3 Move right x 3 Move up x 4 Move left x 2 Move up Move left Move right Move left x 2 Move right x 2 Move down Move right x 2 Move down x 4 Move left x 2 Move right x 2 Move up x 2 Move left x 3 Move down Move left Move right Move left x 2 Move right x 2 Move up move right x 3 Move up x 2 Move left x 2 Move up Move left x 2 Move up Move left x 2 Move right Move left Move right x 2 Move down Move right x 2 Move down Move Right x 2 Move down Move up Move left x 2 Move up Move left x 2 Move right x 2 Move down Move right x 2 Move down x 2 Move left x 3 Move down Move left x 2 Move right x 2 Move up Move right x 3 Move up x 2 Move left x 2 Move up Move left x 2 Move up Move left x 2 Move right Move left Move right Move down Move right x 3 Move up Move right x 3 Move down Move left x 2 Move down Move up Move right x 2 Move up Move down Move left x 2 Move down Move right Move down x 4 Move right Move left Move up x 2 Move left Move right Move left x 3 Move down Move left x 2 Move down x 2 Move left x 2

17. 8 x 8 Map

Here is how to complete map 17:

Move down Move Up Move right Move left Move right x 2 Move down x 3 Move right Move down x 2 Move up x 2 Move right Move up x 2 Move left x 2 Move up x 2 Move left x 2 Move down Move left Move up Move left x 2 Move down x 2 Move right Move down x 3 Move up x 3 Move left Move up Move down Move right Move down x 4 Move left Move down Move right x 3 Move up x 3 Move right Move down Move right Move left x 3 Move up x 3 Move down Move right x 2 Move down x 2 Move left Move down x 2 Move left x 3 Move up Move right Move up x 4 Move left Move up x 2 Move right Move down Move right Move down x 6 Move right x 3 Move up Move right Move down Move right Move down

18. 8 x 8 Map

Here is how to complete map 19:

Move up x 2 Move left x 2 Move down x 3 Move right Move down x 3 Move right x 2 Move down Move up x 2 Move right x 3 Move up x 2 Move down Move left Move down Move left Move down Move left x 3 Move up x 3 Move left Move up x 2 Move down x 2 Move right Move down x 3 Move right x 4 Move up Move right x 2 Move up x 2 Move down Move left Move down Move left Move down Move left x 4 Move up x 3 Move left Move up x 2 Move down x 2 Move right Move down x 3 Move right x 3 Move up Move right x 3 Move up x 2 Move down Move left Move down Move left Move down Move left x 3 Move up x 3 Move down Move up Move left Move up x 3 Move right x 2 Move down x 2 Move right Move up Move right x 2 Move up Move left x 2 Move up

19. 8 x 8 Map

Here is how to complete map 19:

Move left x 3 Move down Move left x 4 Move up Move right Move up x 3 Move down x 2 Move right x 2 Move down x 4 Move left x 2 Move right x 3 Move up Move right Move down Move right Move left Move up Move left Move down Move left x 4 Move up Move right Move up x 4 Move right x 2 Move up Move left Move up Move left Move right x 5 Move down Move right Move up x 2

20. 8 x 8 Map

Here is how to complete map 20:

Move Right Move down x 3 Move right x 5 Move up x 6 Move down Move right Move down x 5 Move left Move right Move left Move up Move left x 2 Move up x 3 Move left Move down Move left x 2 Move down x 2 Move right x 2 Move up Move left x 2 Move down x 2 Move up x 3 Move left Move up x 4 Move right Move left Move right x 5 Move up

21. 8 x 8 Map

Here is how to complete map 21:

Move right Move down Move left Move down x 3 Move left Move right Move up x 3 Move right Move up Move right Move down x 5 Move right Move up x 6 Move down x 2 Move right Move down Move right x 2 Move down Move left Move down Move right Move down Move left x 4 Move up x 5 Move left Move down x 2 Move left Move down x 2 Move left Move down Move up Move right Move up x 2 Move right Move up x 2 Move right Move up Move left x 3 Move up x 2

22. 8 x 8 Map

Here is how to complete map 22:

Move up Move right Move up x 2 Move right Move left Move down x 2 Move left Move down Move left Move up x 5 Move left Move down x 6 Move up x 2 Move left Move up Move left x 2 Move up Move right Move up Move left Move up Move right x 4 Move down x 5 Move right Move up Move right Move up x 3 Move right Move up Move down Move left Move down x 2 Move left Move down x 2 Move left Move down Move right x 3 Move down x 2

23. 8 x 7 Map

Here is how to complete map 23:

Move down x 3 Move right Move left Move right Move down x 2 Move right x 2 Move down Move left x 4 Move up x 5 Move left Move up Move down x 6 Move right x 6 Move left Move up Move left x 3 Move down Move up Move right Move up x 2 Move right x 2 Move up x 2 Move left Move up x 2 Move left x 5

BitLife is available now on PC and mobile devices.

- This article was updated on January 11th, 2023