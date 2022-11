Are you wondering what all Pokémon Scarlet and Violet sandwich recipes are? A fun accept of the game is the ability to create and eat sandwiches. These sandwiches will provide you and your Pokémon with different buffs. Buffs include encounter power, catching power, raid power, etc… Currently, there are currently 151 different sandwich recipes for you to make. That’s a lot of ingredient collecting and sandwich-making! Here are all Pokémon Scarlet and Violet sandwich recipes that will turn you into a sandwich-making artist.

All Pokémon Scarlet and Violet Sandwich Recipes

To make a sandwich, you must start a Picnic from the game’s main menu. From there, you can approach the Picnic table and select “Make a Sandwich.” While you can experiment with different ingredients, it is easier to know a recipe beforehand so you have everything you need. You can get ingredients for a recipe from Delibird Presents shops and new recipes from the sandwich shop in southwestern Mesagoza. Here is an alphabetical list of all sandwich recipes in Pokémon Scarlet and Violet.

Sandwhich Recipe Ingredients Buff Avocado Sandwich Avocado, Smoked Fillet, Salt Exp. Point Power: Dragon (Lv. 1), Encounter Power: Electric (Lv. 1), Catching Power: Dark (Lv. 1) Bitter Jambon-Beurre Ham, Butter, Bitter Herba Mystica Title Power: Ground (Lv. 2), Exp. Point Power: Ghost (Lv. 2), Encounter Power: Bug (Lv. 2) BLT Sandwich Bacon, Lettuce, Tomato, Mayonnaise, Mustard Teensy Power: Rock (Lv. 1), Encounter Power: Fairy (Lv. 1), Catching Power: Grass (Lv. 1) Cheese Sandwich Cheese, Cream Cheese, Pepper, Salt Encounter Power: Bug (Lv. 1), Raid Power: Water (Lv. 1), Exp. Point Power: Steel (Lv. 1) Classic Bocadillo Bacon, Cheese, Potato Tortilla, Olive Oil Encounter Power: Ghost (Lv. 1), Catching Power: Grass (Lv. 1), Item Drop Power: Fire (Lv. 1) Curry-and-Noodle Sandwich Noodles, Red Bell Pepper, Bacon, Yellow Bell Pepper, Olive Oil, Salt, Pepper Exp. Point Power: Electric (Lv. 1), Encounter Power: Psychic (Lv. 1), Catching Power: Rock (Lv. 1) Curry-and-Rice-Style Sandwich Rice, Curry Powder, Mayonnaise Humungo Power: Normal (Lv. 1), Encounter Power: Fire (Lv. 1), Raid Power: Fighting (Lv. 1) Decadent Sandwich Smoked Fillet, Klawf Stick, Watercress, Basil, Vinegar, Olive Oil, Salt Exp. Point Power: Ice (Lv. 1), Raid Power: Psychic (Lv. 1), Encounter Power: Dark (Lv. 1) Desert Sandwich Apple x2, Yogurt, Whipped Cream Catching Power: Flying (Lv. 1), Item Drop Power: Ice (Lv. 1), Egg Power (Lv. 1) Egg Sandwich Egg, Cucumber, Salt, Mayonnaise Encounter Power: Flying (Lv. 1), Exp. Point Power: Steel (Lv. 1), Raid Power: Rock (Lv. 1) Five-Alarm Sandwich Chorizo, Onion, Green Bell Pepper, Mustard, Ketchup, Pepper Humungo Power: Poison (Lv. 1), Exp. Point Power: Normal (Lv. 1), Raid Power: Dragon (Lv. 1) Fried Fillet Sandwich Fried Fillet, Potato Salad, Mayonnaise, Ketchup Teensy Power: Bug (Lv. 1), Raid Power: Dark (Lv. 1), Exp. Point Power: Steel (Lv. 1) Fruit Sandwich Banana, Apple, Pineapple, Kiwi, Whipped Cream Item Drop Power: Normal (Lv. 1), Catching Power: Ground (Lv. 1), Egg Power (Lv. 1) Great Avocado Sandwich Avocado, Smoked Fillet, Tomato, Salt Encounter Power: Dragon (Lv. 2), Catching Power: Fairy (Lv. 1), Exp. Point Power: Dark (Lv. 1) Great BLT Sandwich Bacon, Lettuce, Tomato, Basil, Mayonnaise, Mustard Teensy Power: Grass (Lv. 2), Encounter Power: Rock (Lv. 2), Raid Power: Fairy (Lv. 1) Great Cheese Sandwich Cheese, Avocado, Cream Cheese, Pepper, Salt Encounter Power: Dragon (Lv. 2), Raid Power: Steel (Lv. 1), Exp. Point Power: Bug (Lv. 1) Great Classic Bocadillo Sandwich Bacon, Cheese, Potato Tortilla, Olive Oil, Curry Powder Humungo Power: Ghost (Lv. 2), Catching Power: Grass (Lv. 1), Encounter Power: Fire (Lv. 1) Great Curry-and-Noodle Sandwich Noodles, Red Bell Pepper, Bacon, Yellow Bell Pepper, Jalapeño, Olive Oil, Salt, Pepper Item Drop Power: Rock (Lv. 2), Encounter Power: Psychic (Lv. 1), Catching Power: Electric (Lv. 1) Great Curry-and-Rice-Style Sandwich Rice, Jalapeño, Curry Powder, Mayonnaise Humungo Power: Grass (Lv. 2), Encounter Power: Fighting (Lv. 1), Item Drop Power: Normal (Lv. 1) Great Decadent Sandwich Smoked Fillet, Klawf Stick, Watercress, Basil, Tofu, Vinegar Olive Oil, Salt Exp. Point Power: Ice (Lv. 2), Encounter Power: Normal (Lv. 1), Catching Power: Dark (Lv. 1) Great Desert Sandwich Apple x2, Kiwi, Yogurt, Whipped Cream Catching Power: Flying (Lv. 2), Item Drop Power: Ice (Lv. 1), Egg Power (Lv. 1) Great Egg Sandwich Egg, Cucumber, Red Onion, Salt, Mayonnaise Encounter Power: Flying (Lv. 2), Exp. Point Power: Steel (Lv. 1), Raid Power: Rock (Lv. 1) Great Five-Alarm Sandwich Chorizo, Onion, Green Bell Pepper, Basil, Mustard, Ketchup, Pepper Humungo Power: Poison (Lv. 2), Raid Power: Fire (Lv. 1), Exp. Point Power: Dragon (Lv. 1) Great Fried Fillet Sandwich Fried Fillet, Potato Salad, Lettuce, Mayonnaise, Ketchup Teensy Power: Bug (Lv. 2), Raid Power: Dark (Lv. 1), Catching Power: Steel (Lv. 1) Great Fruit Sandwich Banana, Apple, Pineapple, Kiwi, Whipped Cream, Marmalade Item Drop Power: Normal (Lv. 2), Catching Power: Poison (Lv. 1), Egg Power (Lv. 1) Great Ham Sandiwch Pickle, Ham, Bacon, Mayonnaise, Mustard Encounter Power: Fighting (Lv. 2), Catching Power: Flying (Lv. 1), Raid Power: Ground (Lv. 1) Great Hamburger Patty Sandwich Hamburger, Onion, Vinegar, Pepper, Horseradish Humungo Power: Psychic (Lv. 2), Encounter Power: Dragon (Lv. 1), Catching Power: Steel (Lv. 1) Great Hefty Sandwich Potato Tortilla, Fried Fillet, Bacon, Potato Salad, Herbed Sausage, Salt, Peanut Butter Encounter Power: Ghost (Lv. 2), Raid Power: Psychic (Lv. 2), Catching Power: Dark (Lv. 1) Great Herbed Sausage Herbed Sausage, Ketchup, Mustard Encounter Power: Ground (Lv. 2), Exp. Point Power: Ghost (Lv. 1), Raid Power: Fighting (Lv. 1) Great Jam Sandwich Strawberry, Jam, Yogurt Catching Power: Fighting (Lv. 1), Item Drop Power: Psychic (Lv. 1), Raid Power: Ghost (Lv. 1) Great Klawf Claw Sandwich Klawf Stick, Tomato, Lettuce, Salt, Olive Oil, Wasabi Encounter Power: Grass (Lv. 2), Catching Power: Fairy (Lv. 1), Item Drop Power: Ice (Lv. 1) Great Marmalade Sandwich Cheese, Marmalade, Butter Egg Power (Lv. 2), Raid Power: Rock (Lv. 1), Item Drop: Poison (Lv. 1) Great Noodle Sandwich Noodles, Lettuce, Olive Oil, Ketchup Encounter Power: Poison (Lv. 2), Humungo Power: Rock (Lv. 1), Raid Power: Ground (Lv. 1) Great Peanut Butter Sandwich Banana, Peanut Butter, Butter Egg Power (Lv. 2), Raid Power: Electric (Lv. 2), Exp. Point Power: Normal (Lv. 1) Great Pickle Sandwich Pickle, Watercress, Olive Oil Item Drop Power: Fighting (Lv. 2), Encounter Power: Fire (Lv. 1), Catching Power: Ghost (Lv. 1) Great Potato Salad Potato Salad, Cucumber, Red Bell Pepper, Avocado, Mayonnaise Catching Power: Dragon (Lv. 2), Encounter Power: Ghost (Lv. 1), Humungo Power: Bug (Lv. 1) Great Refreshing Sandwich Tomato, Avocado, Kiwi, Marmalade, Salt Catching Power: Dragon (Lv. 2), Encounter Power: Fire (Lv. 1), Item Drop Power: Poison (Lv. 1) Great Smoky Sandwich Smoked Fillet, Watercress, Red Onion, Vinegar, Pepper, Salt Exp. Point Power: Ghost (Lv. 2), Raid Power: Psychic (Lv. 1), Encounter Power: Dark (Lv. 1) Great Spicy-Sweet Sandwich Hamburger, Tomato, Kiwi, Avocado, Pineapple, Butter, Horseradish Catching Power: Dragon (Lv. 2), Encounter Power: Ground (Lv. 1), Item Drop Power: Poison (Lv. 1) Great Sweet Sandwich Banana, Apple, Cheese, Whipped Cream, Butter, Salt Egg Power (Lv. 2), Item Drop Power: Bug (Lv. 1), Raid Power: Flying (Lv. 1) Great Tofu Sandwich Tofu x2, Rice, Lettuce, Avocado, Horseradish, Wasabi, Salt, Horseradish Encounter Power: Normal (Lv. 2), Raid Power: Fighting (Lv. 1), Catching Power: Grass (Lv. 1) Great Tower Sandwich Hamburger, Noodles, Potato Salad, Rice, Klawf Stick, Olive Oil, Salt Pepper Exp. Point Power: Steel (Lv. 2), Encounter Power: Ghost (Lv. 1), Humungo Power: Ice (Lv. 1) Great Tropical Sandwich Klawf Stick, Avocado, Pineapple, Marmalade Catching Power: Ground (Lv. 2), Encounter Power: Dark (Lv. 1), Item Drop Power: Water (Lv. 1) Great Variety Sandwich Bacon, Tomato, Smoked Fillet, Potato Salad, Salt, Vinegar Teensy Power: Bug (Lv. 2), Encounter Power: Dragon (Lv. 1), Catching Power: Dark (Lv. 1) Great Vegetable Sandwich Green Bell Pepper, Tomato, Cucumber, Red Onion, Salt, Olive Oil, Vinegar Encounter Power: Ghost (Lv. 2), Teensy Power: Bug (Lv. 1), Catching Power: Poison (Lv. 1) Great Zesty Sandwich Jalapeño, Onion, Herbed Sausage, Green Bell Pepper Humungo Power: Pysychic (Lv. 2), Encounter Power: Fighting (Lv. 1), Exp. Point Power: Water (Lv. 1) Ham Sandwich Pickle, Ham, Mayonnaise, Mustard Teensy Power: FIghting (Lv. 1), Encounter Power: Normal (Lv. 1), Raid Power: Ground (Lv. 1) Hamburger Patty Sandwich Hamburger, Onion, Vinegar, Pepper Humungo Power: Pyshic (Lv. 1), Encounter Power: Dragon (Lv. 1), Catching Power: Steel (Lv. 1) Hefty Sandwich Potato Tortilla, Fried Fillet, Bacon, Potato Salad, Salt, Peanut Butter Encounter Power: Steel (Lv. 1), Raid Power: Ghost (Lv. 1), Catching Power: Bug (Lv. 1) Herbed Sausage Sandwich Herbed Sausage, Ketchup Encounter Power: Fighting (Lv. 1), Exp. Point Power: Ghost (Lv. 1), Raid Power: Ground (Lv. 1) Jam Sandwich Strawberry, Jam Catching Power: Fighting (Lv. 1), Item Drop Power: Psychic (Lv. 1), Egg Power (Lv. 1) Jambon-Beurre Ham, Butter Encounter Power: Ground (Lv. 1), Raid Power: Ghost (Lv. 1), Catching Power: Bug (Lv. 1) Klawf Claw Sandwich Klawf Stick, Tomato, Lettuce, Salt, Olive Oil Encounter Power: Grass (Lv. 1), Catching Power: Fairy (Lv. 1), Item Drop Power: Ice Legendary Bitter Sandwich Lettuce, Bacon, Bitter Herba Mystica, Pepper Title Power: Rock (Lv. 2), Exp. Point Power: Ice (Lv. 2), Encounter Power: Grass (Lv. 2) Legendary Herbed Sausage Sandwich Herbed Sausage, Lettuce, Ketchup, Mustard, Bitter Herba Mystica Title Power: Ground (Lv. 2), Exp. Point Power: Fighting (Lv. 2), Raid Power: Normal (Lv. 2) Legendary Salty Sandwich Lettuce, Bacon, Salty Herba Mystica, Pepper Title Power: Rock (Lv. 2), Exp. Point Power: Ice (Lv. 2), Encounter Power: Grass (Lv. 2) Legendary Sour Sandwich Lettuce, Bacon, Sour Herba Mystica, Pepper Title Power: Rock (Lv. 2), Teensy Power: Ice (Lv. 2), Encounter Power: Grass (Lv. 2) Legendary Spicy Sandwich Lettuce, Bacon, Spicy Herba Mystica, Pepper Title Power: Rock (Lv. 2), Humungo Power: Ice (Lv. 2), Encounter Power: Grass (Lv. 2) Legendary Sweet Sandwich Lettuce, Bacon, Sweet Herba Mystica, Pepper Title Power: Rock (Lv. 2), Egg Power (Lv. 2), Encounter Power: Grass (Lv. 2) Marmalade Sandwich Cheese, Marmalade Item Drop Power: Fighting (Lv. 1), Catching Power: Rock (Lv. 1), Egg Power (Lv. 1) Master Avocado Sandwich Avocado, Smoked Fillet, Tomato, Lettuce, Salt, Salty Herba Mystica Title Power: Grass (Lv. 2), Exp. Point Power: Dark (Lv. 2), Encounter Power: Dragon (Lv. 2) Master BLT Sandwich Bacon, Lettuce, Tomato, Basil, Cheese, Mayonnaise, Mustard, Sweet Herba Mystica Title Power: Grass (Lv. 2), Catching Power: Fairy (Lv. 2), Encounter Power: Normal (Lv. 2) Master Cheese Sandwich Cheese, Avocado, Basil, Cream Cheese, Pepper, Salt, Salty Herba Mystica Title Power: Dragon (Lv. 2), Exp. Point Power: Electric (Lv. 2), Raid Power: Water (Lv. 2) Master Classic Bocadilla Bacon, Cheese, Potato Torilla, Avocado, Olive Oil, Curry Powder, Bitter Herba Mystica Title Power: Dragon (Lv. 2), Item Drop Power: Ghost (Lv. 2), Catching Power: Normal (Lv. 2) Master Curry-and-Noodle Sandwich Noodles, Red Bell Pepper, Bacon, Jalapeño, Egg, Olive Oil, Salt, Pepper, Sweet Herba Mystica Title Power: Rock (Lv. 2), Egg Power (Lv. 2), Encounter Power: Normal (Lv. 2) Master Curry-and-Rice Sandwich Rice, Jalapeño, Tomato, Curry Powder, Mayonnaise, Spicy Herba Mystica Title Power: Grass (Lv. 2), Humungo Power: Fairy (Lv. 2), Encounter Power: Normal (Lv. 2) Master Decadent Sandwich Smoked Fillet, Klawf Stick, Watercress, Basil, Tofu, Red Onion, Vinegar, Olive Oil, Salt, Spicy Herba Mystica Title Power: Ghost (Lv. 2), Humungo Power: Dark (Lv. 2), Encounter Power: Ice (Lv. 2) Master Desert Sandwich Apple x2, Kiwi, Strawberry, Yogurt, Whipped Cream, Sweet Herba Mystica Title Power: Flying (Lv. 2), Item Drop Power: Poison (Lv. 2), Catching Power: Fairy (Lv. 2) Master Egg Sandwich Egg, Cucumber, Red Onion, Cheese, Salt, Mayonnaise, Salty Herba Mystica Title Power: Flying (Lv. 2), Encounter Power: Rock (Lv. 2), Exp. Point Power: Normal (Lv. 2) Master Five-Alarm Sandwich Chorizo, Onion, Green Bell Pepper, Basil, Jalapeño, Mustard, Ketchup, Pepper, Spicy Herba Mystica Title Power: Dragon (Lv. 2), Humungo Power: Dragon (Lv. 2), Raid Power: Normal (Lv. 2) Master Fried Fillet Sandwich Fried Fillet, Potato Salad, Lettuce, Mayonnaise, Ketchup, Horseradish, Spicy Herba Mystica Title Power: Bug (Lv. 2), Humungo Power: Steel (Lv. 2), Raid Power: Normal (Lv. 2) Master Fruit Sandwich Banana, Apple, Pineapple, Kiwi, Whipped Cream, Marmalade, Yogurt, Sweet Herba Mystica Title Power: Normal (Lv. 2), Item Drop Power: Poison (Lv. 2), Catching Power: Flying (Lv. 2) Master Ham Sandwich Pickle, Ham, Bacon, Jalapeño, Mayonnaise, Mustard, Salty Herba Mystica Title Power: Rock (Lv. 2), Encounter Power: Fairy (Lv. 2), Catching Power: Grass (Lv. 2) Master Hamburger Sandwich Hamburger, Onion, Watercress, Vinegar, Pepper, Horseradish, Sweet Herba Mystica Title Power: Psychic (Lv. 2), Raid Power: Dragon (Lv. 2), Encounter Power: Steel (Lv. 2) Master Hefty Sandwich Potato Tortilla, Fried Fillet, Bacon, Potato Salad, Herbed Sausage, Hamburger, Salt, Peanut Butter, Salty Herba Mystica Title Power: Ghost (Lv. 2), Teensy Power: Dark (Lv. 2), Catching Power: Normal (Lv. 2) Master Jam Sandwich Strawberry, Pineapple, Jam, Yogurt, Sweet Herba Mystica Title Power: Dark (Lv. 2), Catching Power: Ground (Lv. 2), Item Drop Power: Fighting (Lv. 2) Master Klawf Claw Sandwich Klawf Stick, Tomato, Lettuce, Yellow Bell Pepper, Salt, Olive Oil, Wasabi, Spicy Herba Mystica Title Power: Grass (Lv. 2), Humungo Power: Ice (Lv. 2), Encounter Power: Electric (Lv. 2) Master Marmalade Sandwich Cheese, Marmalade, Butter, Yogurt, Salty Herba Mystica Title Power: Bug (Lv. 2), Encounter Power: Poison (Lv. 2), Item Drop Power: Fighting (Lv. 2) Master Noodle Sandwich Noodles, Lettuce, Chorizo, Olive Oil, Ketchup, Bitter Herba Mystica Title Power: Poison (Lv. 2), Exp. Point Power: Electric (Lv. 2), Encounter Power: Normal (Lv. 2) Master Peanut Butter Sandwich Banana, Peanut Butter, Butter, Jam, Spicy Herba Mystica Title Power: Electric (Lv. 2), Raid Power: Normal (Lv. 2), Item Drop Power: Bug (Lv. 2) Master Pickle Sandwich Pickle, Watercress, Basil, Olive Oil, Sour Herba Mystica Title Power: Fighting (Lv. 2), Teensy Power: Grass (Lv. 2), Egg Power (Lv. 2) Master Potato Salad Sandwich Potato Salad, Cucumber, Red Bell Pepper, Avocado, Red Onion, Mayonnaise, Sweet Herba Mystica Title Power: Ghost (Lv. 2), Catching Power: Dragon (Lv. 2), Encounter Power: Normal (Lv. 2) Master Refreshing Sandwich Tomtato, Avocado, Kiwi, Pickle, Marmalade, Salt, Spicy Herba Mystica Title Power: Dragon (Lv. 2), Humungo Power: Poison (Lv. 2), Encounter Power: Normal (Lv. 2) Master Smoky Sandwich Smoked Fillet, Watercress, Red Onion, Basil, Vinegar, Pepper, Salt, Salty Herba Mystica Title Power: Dark (Lv. 2), Exp. Point Power: Psychic (Lv. 2), Raid Power: Ghost (Lv. 2) Master Spicy-Sweet Sandwich Hamburger, Tomato, Kiwi, Pineapple, Avocado, Cheese, Butter, Horseradish, Bitter Herba Mystica Title Power: Dragon (Lv. 2), Item Drop Power: Poison (Lv. 2), Encounter Power: Normal (Lv. 2) Master Sweet Sandwich Banana, Apple, Cheese, Basil, Whipped Cream, Butter, Salt, Sour Herba Mystica Title Power: Electric (Lv. 2), Catching Power: Normal (Lv. 2), Item Drop Power: Fighting (Lv. 2) Master Tofu Sandwich Tofu x2, Rice, Lettuce, Avocado, Watercress, Wasabi, Salt, Horseradish, Salty Herba Mystica Title Power: Normal (Lv. 2), Encounter Power: Grass (Lv. 2), Catching Power: Fighting (Lv. 2) Master Tower Sandwich Hamburger, Noodles, Potato Salad, Rice, Klawf Stick, Tofu, Olive Oil, Salt, Pepper, Bitter Herba Mystica Title Power: Steel (Lv. 2), Encounter Power: Normal (Lv. 2), Exp. Point Power: Fighting (Lv. 2) Master Tropical Sandwich Klawf Stick, Avocado, Pineapple, Jalapeño, Marmalade, Sour Herba Mystica Title Power: Rock (Lv. 2), Catching Power: Water (Lv. 2), Item Drop Power: Ground (Lv. 2) Master Variety Sandwich Bacon, Tomato, Smoked Fillet, Potato Salad, Hamburger, Salt, Vinegar, Bitter Herba Mystica Title Power: Bug (Lv. 2), Exp. Point Power: Steel (Lv. 2), Encounter Power: Normal (Lv. 2) Master Vegetable Sandwich Green Bell Pepper, Tomato, Cucumber, Red Onion, Salt, Olive Oil, Vinegar, Herba Mystica Title Power: Ghost (Lv. 2), Encounter Power: Bug (Lv. 2), Catching Power: Poison (Lv. 2) Master Zesty Sandwich Jalapeño, Onion, Herbed Sausage, Green Bell Pepper, Watercress, Sour Herba Mystica Title Power: Psychic (Lv. 2), Teensy Power: Fighting (Lv. 2), Encounter Power: Normal (Lv. 2) Noodle Sandwich Noodles, Olive Oil, Ketchup Encounter Power: Poison (Lv. 1), Raid Power: Rock (Lv. 1), Humungo Power: Ground (Lv. 1) Peanut Butter Sandwich Banana, Peanut Butter Egg Power (Lv. 1), Item Drop Power: Electric (Lv. 1), Raid Power: Bug (Lv. 1) Pickle Sandwich Pickle, Olive Oil Teensy Power: Fighting (Lv. 1), Encounter Power: Fire (Lv. 1), Catching Power: Ghost (Lv. 1) Potato Salad Sandwich Potato Salad, Cucumber, Red Bell Pepper, Mayonnaise Teensy Power: Bug (Lv. 1), Encounter Power: Steel (Lv. 1), Catching Power: Ghost (Lv. 1) Refreshing Sandwich Tomato, Avocado, Horseradish, Salt Catching Power: Bug (Lv. 1), Encounter Power: Fighting (Lv. 1), Raid Power: Dragon (Lv. 1) Salty Jambon-Beurre Ham, Butter, Salty Herba Mystica Title Power: Ground (Lv. 2), Encounter Power: Ghost (Lv. 2), Raid Power: Bug (Lv. 2) Smoky Sandwich Smoked Fillet, Watercress, Vinegar, Pepper, Salt Exp. Point Power: Dark (Lv. 1), Raid Power: Dragon (Lv. 1), Encounter Power: Psychic (Lv. 1) Sour Jambon-Beurre Ham, Butter, Sour Herba Mystica Title Power: Ground (Lv. 2), Teensy Power: Ghost (Lv. 2), Encounter Power: Bug (Lv. 2) Spicy Jambon-Beurre Ham, Butter, Spicy Herba Mystica Title Power: Gound (Lv. 2), Humungo Power: Ghost (Lv. 2), Encounter Power: Bug (Lv. 2) Spicy-Sweet Sandwich Hamburger, Tomato, Kiwi, Pineapple, Butter, Horseradish Catching Power: Poison (Lv. 1), Encounter Power: Fire (Lv. 1), Item Drop Power: Ground (Lv. 1) Sushi Sandwich Rice, Smoked Fillet x2, Klawf Stick, Salt, Vinegar, Wasabi Encounter Power: Dark (Lv. 1), Catching Power: Fighting (Lv. 1), Humungo Power: Normal (Lv. 1) Sweet Jambon-Beurre Ham, Butter, Sweet Herba Mystica Title Power: Ground (Lv. 2), Egg Power (Lv. 2), Encounter Power: Bug (Lv. 2) Sweet Sandwich Banana, Apple, Cheese, Whipped Cream, Butter Egg Power (Lv. 1), Item Drop Power: Bug (Lv. 1), Raid Power: Flying (Lv. 1) Tofu Sandwich Tofu x2, Rice, Lettuce, Avocado, Horseradish, Salt Encounter Power: Normal (Lv. 1), Egg Power: Lvl. 1), Catching Power, Grass (Lv. 1) Tower Sandwich Hamburger, Noodles, Potato Salad, Rice, Olive Oil, Salt, Pepper Exp. Point Power: Steel (Lv. 1), Encounter Power: Fire (Lv. 1), Humungo Power: Ghost (Lv. 1) Tropical Sandwich Klawf Stick, Avocado, Marmalade Egg Power (Lv. 1), Encounter Power: Fairy (Lv. 1), Catching Power: Dragon (Lv. 1) Ultra Avocado Sandwich Avocado, Smoked Fillet, Tomato, Lettuce, Salt Exp. Point Power: Grass (Lv. 2), Encounter Power: Dark (Lv. 2), Catching Power (Lv. 1) Ultra BLT Sandwich Bacon, Lettuce, Tomato, Basil, Cheese, Mayonnaise, Mustard Teensy Power: Grass (Lv. 2), Encounter Power: Rock (Lv. 2), Catching Power: Fairy (Lv. 1) Ultra Cheese Sandwich Cheese, Avocado, Basil, Cream Cheese, Pepper, Salt Exp. Point Power: Dragon (Lv. 2), Raid Power: Electric (Lv. 2), Catching Power: Water (Lv. 1) Ultra Classic Bocadillo Sandwich Bacon, Cheese, Potato Tortilla, Avocado, Olive Oil, Curry Powder Humungo Power: Dragon (Lv. 2), Catching Power: Fire (Lv. 2), Encounter Power: Ghost (Lv. 1) Ultra Curry-and-Noodle Sandwich Noodles, Red Bell Pepper, Bacon, Jalapeño, Egg, Olive Oil, Salt, Pepper Exp. Point Power: Rock (Lv. 2), Encounter Power: Grass (Lv. 2), Catching Power: Ice (Lv. 1) Ultra Curry-and-Rice-Style Sandwich Rice, Jalapeño, Tomato, Curry Powder, Mayonnaise Humungo Power: Grass (Lv. 2), Encounter Power: Normal (Lv. 2), Item Drop Power: Fairy (Lv. 1) Ultra Decadent Sandwich Smoked Fillet, Klawf Stick, Watercress, Basil, Tofu, Red Onion, Vinegar, Olive Oil, Salt Exp. Point Power: Ghost (Lv. 2), Encounter Power: Dark (Lv. 2), Catching Power: Ice (Lv. 1) Ultra Desert Sandwich Apple x2, Kiwi, strawberry, Yogurt, Whipped Cream Item Drop Power: Flying (Lv. 2), Catching Power: Ice (Lv. 2), Egg Power (Lv. 1) Ultra Egg Sandwich Egg, Cucumber, Red Onion, Cheese, Salt, Mayonnaise Encounter Power: Flying (Lv. 2), Exp. Point Power: Steel (Lv. 2), Raid Power: Rock (Lv. 1) Ultra Five-Alarm Sandwich Chorizo, Onion, Green Bell Pepper, Basil, Jalapeño, Mustard, Ketchup, Pepper Humungo Power: Poison (Lv. 2), Raid Power: Fire (Lv. 2), Exp. Point Power: Dragon (Lv. 1) Ultra Fried Fillet Sandwich Fried Fillet, Potato Salad, Lettuce, Mayonnaise, Ketchup, Horseradish Teensy Power: Bug (Lv. 2), Raid Power: Dark (Lv. 2), Encounter Power: Steel (Lv. 1) Ultra Fruit Sandwich Banana, Apple, Pineapple, Kiwi, Whipped Cream, Marmalade, Yogurt Item Drop Power: Normal (Lv. 2), Catching Power: Poison (Lv. 2), Egg Power (Lv. 1) Ultra Ham Sandwich Pickle, Ham, Bacon, Jalapeño, Mayonnaise, Mustard Teensy Power: Rock (Lv. 2), Encounter Power: Fairy (Lv. 2), Catching Power: Grass (Lv. 1) Ultra Hamburger Sandwich Hamburger, Onion, Watercress, Vinegar, Pepper, Horseradish Humungo Power: Psychic (Lv. 2), Encounter Power: Dragon (Lv. 2), Catching Power: Steel (Lv. 1) Ultra Hefty Sandwich Potato Tortilla, Fried Fillet, Bacon, Potato Salad, Herbed Sausage, Hamburger, Salt, Peanut Butter Title Power: Ghost (Lv. 2), Teensy Power: Dark (Lv. 2), Catching Power: Normal (Lv. 2) Ultra Herbed Sausage Herbed Sausage, Lettuce, Ketchup, Mustard Exp. Point Power: Ground (Lv. 2), Raid Power: Ghost (Lv. 2), Encounter Power: Fighting (Lv. 1) Ultra Jam Sandwich Strawberry, Jam, Pineapple, Yogurt, Jam Catching Power: Dark (Lv. 2), Item Drop Power: Ground (Lv. 2), Egg Power (Lv. 1) Ultra Klawf Claw Sandwich Klawf Stick, Tomato, Lettuce, Yellow Bell Pepper, Salt, Olive Oil, Wasabi Encounter Power: Grass (Lv. 2), Catching Power: Ice (Lv. 2), Item Drop Power: Electric (Lv. 1) Ultra Marmalade Sandwich Cheese, Marmalade, Butter, Yogurt Egg Power (Lv. 2), Item Drop Power: Poison (Lv. 2), Raid Power: Fighting (Lv. 1) Ultra Noodle Sandwich Noodles, Lettuce, Chorizo, Olive Oil, Ketchup Encounter Power: Poison (Lv. 2), Exp. Point Power: Fire (Lv. 2), Humungo Power: Electric (Lv. 1) Ultra Peanut Butter Sandwich Banana, Peanut Butter, Butter, Jam Egg Power (Lv. 2), Raid Power: Normal (Lv. 2), Item Drop Power: Bug (Lv. 1) Ultra Pickle Sandwich Pickle, Watercress, Basil, Olive Oil Item Drop Power: Fighting (Lv. 2), Egg Power (Lv. 2), Catching Power: Fir (Lv. 1) Ultra Potato Salad Potato Salad, Cucumber, Red Bell Pepper, Avocado, Red Onion, Mayonnaise Catching Power: Ghost (Lv. 2), Encounter Power: Bug (Lv. 2), Humungo Power: Dragon (Lv. 1) Ultra Refreshing Sandwich Tomato, Avocado, Kiwi, Pickle, Marmalade, Salt Catching Power: Dragon (Lv. 2), Encounter Power: Fighting (Lv. 2), Item Drop Power: Poisons (Lv. 1) Ultra Smoky Sandwich Smoked Fillet, Watercress, Red Onion, Basil, Vinegar, Pepper, Salt Exp. Point Power: Dark (Lv. 2), Raid Power: Psychic (Lv. 2), Encounter Power: Ghost (Lv. 1) Ultra Spicy-Sweet Sandwich Hamburger, Tomato, Kiwi, Pineapple, Avocado, Cheese, Butter, Horseradish Catching Power: Dragon (Lv. 2), Encounter Power: Ground (Lv. 2), Item Drop Power: Poison (Lv. 1) Ultra Sweet Sandwich Banana, Apple, Cheese, Basil, Whipped Cream, Butter, Salt Egg Power (Lv. 2), Item Drop Power: Flying (Lv. 2), Raid Power: Normal (Lv. 1) Ultra Tofu Sandwich Tofu x2, Rice, Lettuce, Avocado, Watercress, Wasabi, Salt, Horseradish Raid Power: Normal (Lv. 2), Encounter Power: Fighting (Lv. 2), Catching Power: Grass (Lv. 1) Ultra Tower Sandwich Hamburger, Noodles, Potato Salad, Rice, Klawf Stick, Tofu, Olive Oil, Salt, Pepper Encounter Power: Steel (Lv. 2), Humungo Power: Ice (Lv. 2), Catching Power: Normal (Lv. 1) Ultra Tropical Sandwich Klawf Stick, Avocado, Pineapple, Jalapeño, Marmalade Catching Power: Rock (Lv. 2), Item Drop Power: Water (Lv. 2), Encounter Power: Ground (Lv. 1) Ultra Variety Sandwich Bacon, Tomato, Smoked Fillet, Potato Salad, Hamburger, Salt, Vinegar Encounter Power: Bug (Lv. 2), Catching Power: Dark (Lv. 2), Humungo Power: Steel (Lv. 1) Ultra Vegetable Sandwich Green Bell Pepper, Tomato, Cucumber, Red Onion, Watercress, Salt, Olive Oil, Vinegar Encounter Power: Ghost (Lv. 2), Teensy Power: Bug (Lv. 2), Catching Power: Poison (Lv. 1) Ultra Zesty Sandwich Jalapeño, Onion, Herbed Sausage, Green Bell Pepper, Watercress Humungo Power: Psychic (Lv. 2), Encounter Power: Ground (Lv. 2), Exp. Point Power: Fighting (Lv. 1) Variety Sandwich Bacon, Tomato, Smoked Fillet, Salt, Vinegar Teensy Power: Flying (Lv. 1), Encounter Power: Dark (Lv. 1), Catching Power: Bug (Lv. 1) Vegetable Sandwich Green Bell Pepper, Tomato, Cucumber, Salt, Olive Oil, Vinegar Teensy Power: Poison (Lv. 1), Encounter Power: Water (Lv. 1), Catching Power: Bug (Lv. 1) Zesty Sandwich Jalapeño, Onion, Herbed Sausage Humungo Power: Psychic (Lv. 1), Exp. Pointer Power: Fighting (Lv. 1), Encounter Power: Water (Lv. 1)

Pokémon Scarlet and Violet are available now on Nintendo Switch.

- This article was updated on November 23rd, 2022