How to Celebrate in FIFA 23: Full List of Celebrations for FIFA 23

When you finally scored that major goal in FIFA 23, it’s a cause for celebration. If you’re trying to channel your inner Ronaldo with a Siu, or anything in between, you’ll want to make sure that you’ve got your favorite celebration memorized, or at least in a spot that you’ll be able to find it when you need it.

We’re here to help, and we’ve got you covered! As we dive in, we’ll take a look and find out all of the celebrations in the game, and the ways that you’ll be able to pull them all off, so let’s slide right in and find out how you can do every celebration in the game!

How To Perform All Celebrations In FIFA 23

If you’re looking to just do a player’s signature celebration, or you don’t care what you end up with, these are going to be the easiest to pull off in the game, as they will only require a button press, rather than a string of different inputs. If you’re looking for those, this is all you’ll need to do.

Basic Celebrations

Celebration Name Xbox Controls PlayStation Controls Signature Celebration A X Random Celebration B O Cancel Celebration LB+RB L1+R1

However, if you’re looking to go beyond these simple prompts, we’ve got you covered once more! Here is the list of all of the moves that your player will be able to pull off, and how you’ll be able to do it.

All Celebration Moves – Running

After you’ve scored a goal and started running, you’ll be able to input these prompts and perform an excellent celebration move.

Celebration Name Xbox Controls PlayStation Controls Airplane Hold R3 Hold R3 Arms Out Tap X, Hold X Tap Square, Hold Square Arms Point Up Flick Right Stick Up, Then Hold Up Flick Right Stick Up, Then Hold Up Blow Kisses Flick Right Stick Down, then Hold Up Flick Right Stick Down, then Hold Up Come On! Flick Right Stick Left, Then Hold Right Flick Right Stick Left, Then Hold Right Double Arm Swing Flick Right Stick Up, Then Hold Down Flick Right Stick Up, Then Hold Down Flying Bird Flick Right Stick Right, Then Hold Right Flick Right Stick Right, Then Hold Right Hands Out Flick Right Stick Right, Then Hold Left Flick Right Stick Right, Then Hold Left` Head on Head Flick Right Stick Left, Then Hold Left Flick Right Stick Left, Then Hold Left Heart Shape Flick Right Stick Down, Then Hold Down Flick Right Stick Down, Then Hold Down Point to the Sky Hold Right Stick Up Hold Right Stick Up Telephone Hold Right Stick Down Hold Right Stick Down Thumb Suck Hold X Hold Square Windmill Rotate Right Stick Clockwise Rotate Right Stick Clockwise Wrist Flick Tap Y, Hold Y Tap Triangle, Hold Triangle

All Celebrations – Major Celebrations

If you’ve just pulled off a massive goal, or an excellent defensive measure, these are going to be the celebrations that you’ll want to use!

Celebration Name Xbox Controls PlayStation Controls Arm Swing Hold LB, Flick Right Stick Right/Left Hold L1, Flick Right Stick Right/Left Backflips Hold RT, Double Tap X Hold R2, Double Tap Square Big Person Hold LB, Hold Right Stick Right Hold L1, Hold Right Stick Right Break Dance Hold RB, Flick Right Stick Right/Right Hold R1, Flick Right Stick Right/Right Brick Fall Hold LT, Hold Right Stick Left Hold L2, Hold Right Stick Left Calm Down Hold LB, Double Tap Y Hold L1, Double Tap Triangle Cell Phone Hold LT, Press X Hold L2, Press Square Challenge Hold LT, Double Tap X Hold L2, Double Tap Square Cradle Swing Hold RT, Tap Y Hold R2, Tap Triangle Cross Hold LB, Flick Right Stick Down Twice Hold L1, Flick Right Stick Down Twice Dance Hold RT, Flick Right Stick Left/Right Hold R2, Flick Right Stick Left/Right Dance & Spin Hold RT, Flick Right Stick Right/Right Hold R2, Flick Right Stick Right/Right Disbelief Hold RT, Hold Right Stick Down Hold R2, Hold Right Stick Down Eye of the Storm Hold RB, Spin Right Stick Counter-Clockwise Hold R1, Spin Right Stick Counter-Clockwise Fingers Hold LT, Press R3 Hold L2, Press R3 Floor Spin Hold LB, Spin Right Stick Counter-Clockwise Hold L1, Spin Right Stick Counter-Clockwise Flying Dive Hold RB, Hold Right Stick Up Hold R1, Hold Right Stick Up Gamer Hold RB, Flick Right Stick Right/Left Hold R1, Flick Right Stick Right/Left Giddy Up Hold LB, Press R3 Hold L1, Press R3 Goggles Hold RT, Flick Right Stick Up/Down Hold R2, Flick Right Stick Up/Down Golf Swing Hold RB, Flick Right Stick Left/Right Hold R1, Flick Right Stick Left/Right Griddy Hold RT, Flick Right Stick Up/Up Hold R2, Flick Right Stick Up/Up Guitare Dance Hold RB, Flick Right Stick Up Twice Hold R1, Flick Right Stick Up Twice Hang Loose Hold LB, Flick Right Stick Up/Down Hold L1, Flick Right Stick Up/Down Heart Hold LT, Hold Right Stick Down Hold L2, Hold Right Stick Down Hop & Point Hold RT, Flick Right Stick Down/Down Hold R2, Flick Right Stick Down/Down Hypnosis Hold LT, Press Y Hold L2, Press Triangle I Can’t Hear You Hold LT, Hold Right Stick Right Hold L2, Hold Right Stick Right Kiss The Ground Hold RT, Hold Right Stick Right Hold R2, Hold Right Stick Right Kiss The Ring Hold RT, Double Tap Y Hold R2, Double Tap Triangle Knee Slide Hold RB, Flick Right Stick Left Twice Hold R1, Flick Right Stick Left Twice Knee Slide Drag Hold LB, Flick Right Stick Down/Up Hold L1, Flick Right Stick Down/Up Knee Slide Fail Hold LT, Flick Right Stick Left/Left Hold L2, Flick Right Stick Left/Left Knee Slide Spin Hold LB, Spine Right Stick Clockwise Hold L1, Spine Right Stick Clockwise KO Hold LB, Double Tap X Hold L1, Double Tap Square Little Brother Hold LT, Double Tap B Hold L2, Double Tap Circle Mannequin Hold LT, Hold Right Stick Up Hold L2, Hold Right Stick Up Mask Hold LB, Flick Right Stick Up/Up Hold L1, Flick Right Stick Up/Up Matador Hold RT, Flick Right Stick Down/Up Hold R2, Flick Right Stick Down/Up Motorbike Hold LB, Hold Right Stick Down Hold L1, Hold Right Stick Down Nailbiter Hold RT, Hold Right Stick up Hold R2, Hold Right Stick up Neighborhood Hold LT, Flick Right Stick Down/Down Hold L2, Flick Right Stick Down/Down One Eye Hold RT, Press R3 Hold R2, Press R3 Peace Hold RB, Double Tap X Hold R1, Double Tap Square Phone It In Hold LB, Hold Right Stick Up Hold L1, Hold Right Stick Up Picture Hold RT, Tap X Hold R2, Tap Square Pigeon Hold RB, Press R3 Hold R1, Press R3 Pipe Hold LT, Flick Right Stick Up/Down Hold L2, Flick Right Stick Up/Down Point Hold LB, Flick Right Stick Right/Right Hold L1, Flick Right Stick Right/Right Point To The Sky Hold LB, Press B Hold L1, Press Circle Relax Hold RT, Hold Right Stick Left Hold R2, Hold Right Stick Left Riding The Wave Hold LB, Press Y Hold L1, Press Triangle Right Here, Right Now Hold RB, Tap B Hold R1, Tap Circle Scissors Hold LB, Tap X Hold L1, Tap Square Scorpion Hold LT, Flick Right Stick Left/Right Hold L2, Flick Right Stick Left/Right Show Respect Hold LB, Double Tap B Hold L1, Double Tap Circle Slide and Flex Hold RB, Hold Right Stick Down Hold R1, Hold Right Stick Down Slide Salute Hold RB, Hold Right Stick Right Hold R1, Hold Right Stick Right Spanish Dance Hold LT, Flick Right Stick Up Twice Hold L2, Flick Right Stick Up Twice Speed Walk Hold LT, Flick Right Stick Right Twice Hold L2, Flick Right Stick Right Twice Spinning Frog Hold LT, Spin Right Stick Hold L2, Spin Right Stick Stand Tall Hold RB, Hold Right Stick Left Hold R1, Hold Right Stick Left Stir The Pot Hold LT, Double Tap Y Hold L2, Double Tap Triangle Surf and Flex Hold LT, Flick Right Stick Down/Up Hold L2, Flick Right Stick Down/Up Swagger Hold RB, Double Tap B Hold R1, Double Tap Circle Tea Hold LT, Flick Right Stick Right/Left Hold L2, Flick Right Stick Right/Left Tea For Two Hold RB, Flick Right Stick Down/Down Hold R1, Flick Right Stick Down/Down The Baby Hold LB, Hold Right Stick Left Hold L1, Hold Right Stick Left The Salute Hold RB, Press Y Hold R1, Press Triangle The Worm Hold RB, Spin Right Stick Clockwise Hold R1, Spin Right Stick Clockwise Timber Hold LT, Press B Hold L2, Press Circle Uncontrolled Backflip Hold RT, Spin Right Stick Clockwise Hold R2, Spin Right Stick Clockwise Waddle Hold LT, Spin Right Stick Clockwise Hold L2, Spin Right Stick Clockwise Walk Like Me Hold LB, Flick Right Stick Left/Right Hold L1, Flick Right Stick Left/Right World Beater Hold RT, Double Tap Y Hold R2, Double Tap Triangle

Now that you’ve got all of your celebrations lined up, make sure that you’re checking out our FIFA 23 Guide Section, so you’ll be able to use them when you take your friends on in Multiplayer Matchups, the easiest way to transfer your FIFA Points from 22 to 23, and how to fix the pesky “There Was A Problem Validating Your EA Play Subscription Status” error that may be plaguing your game.

FIFA 23 is available now on PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, and PC.